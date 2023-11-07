عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصطفى بكري: الجنون الصهيوني الأمريكي حتما يقود الصراع إلى حرب عالمية ثالثة

صدى البلد

علق الاعلامي مصطفى بكري، على تطورات الأوضاع في غزة، عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “‏تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمام دول حلف الناتو ، من تحذيره من خطر توسع الحرب ، يجب أن تؤخذ بجد . فالجنون الصهيوني - الأمريكي حتما يقود الصراع إلي حرب إقليميه ، سرعان ماتتحول إلي حرب عالميه ثالثه".

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأثنين، إن مستقبل قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لم يتحدد بعد.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي: "مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية لم يتحدد ولا يزال محل نقاش من قبل الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة".

 

وتابع كيربي: "يبقى هذا الموضوع ضمن نقاشات نجريها مع الاحتلال الإسرائيلي والشركاء في المنطقة، لم نصل بعد إلى المرحلة التي سيكون من الممكن فيها تحديد حلول ملموسة".

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أنه من غير المقبول أن تظل حركة حماس في السلطة في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال البيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية وقف تكتيكي للقتال في غزة.

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل الإعلامي مصطفى بكري الامن القومي الامريكي الأوضاع في غزة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الولايات المتحدة دول حلف الناتو مستقبل قطاع غزة مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد صبحي عن تورطه مع شركات المراهنات في هزيمة الزمالك

استقالة وزير خارجية بيرو وسط انتقادات لزيارة رئيسة الدولة إلى الولايات المتحدة

الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 93 شاحنة مساعدات عن طريق معبر رفح

تحذير عاجل من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن طقس اليوم

فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ