مصطفى بكري: الجنون الصهيوني الأمريكي حتما يقود الصراع إلى حرب عالمية ثالثة

علق الاعلامي مصطفى بكري، على تطورات الأوضاع في غزة، عبر حسابه على تويتر.

وكتب: “‏تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمام دول حلف الناتو ، من تحذيره من خطر توسع الحرب ، يجب أن تؤخذ بجد . فالجنون الصهيوني - الأمريكي حتما يقود الصراع إلي حرب إقليميه ، سرعان ماتتحول إلي حرب عالميه ثالثه".

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأثنين، إن مستقبل قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس لم يتحدد بعد.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي: "مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية لم يتحدد ولا يزال محل نقاش من قبل الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة".

وتابع كيربي: "يبقى هذا الموضوع ضمن نقاشات نجريها مع الاحتلال الإسرائيلي والشركاء في المنطقة، لم نصل بعد إلى المرحلة التي سيكون من الممكن فيها تحديد حلول ملموسة".

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أنه من غير المقبول أن تظل حركة حماس في السلطة في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قال البيت الأبيض في بيان له، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية وقف تكتيكي للقتال في غزة.