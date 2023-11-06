أكسيوس: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لعقد هدنة إنسانية في غزة

قال البيت الأبيض في بيان له، اليوم الأثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية وقف تكتيكي للقتال في غزة.

ووفقا لموقع أكسيوس، فقد رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعوات لوقف إطلاق النار، لكنها تعتقد أن هدنة إنسانية للقتال يمكن أن توفر للمدنيين الفلسطينيين فرصًا للخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، وضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وتمكين عمليات إطلاق سراح الرهائن المحتملة.

ولكن على الجانب الآخر، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن الدعوات الأمريكية لهدنة إنسانية، قائلا إن أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي بعد المكالمة بين بايدن ونتنياهو، إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية توقف مؤقت للقتال في غزة لأسباب إنسانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف كيربي أنه نظرا لأن الولايات المتحدة تري أن هناك أهمية في الهدنة الإنسانية، فإنها ستواصل مناقشة القضية مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأشار كيربي إلى إسرائيل وافقت، بعد ضغط من الإدارة الأمريكية بسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن هذه المناقشات في بدايتها وليست في نهايتها.