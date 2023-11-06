الولايات المتحدة ترد على إدعاء إيران بسعي واشنطن لوقف الحرب بغزة

نفت الولايات المتحدة مزاعم إيران بأن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أنهم يسعون إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين لوكالة تسنيم الإيرانية، إن الولايات المتحدة بعثت لـ طهران رسالة في الأيام الثلاثة الماضية بشأن السعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال أمير عبد اللهيان: "لقد قاموا ببعض الأفعال، لكن في الواقع، لم يدعموا سوى القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".

ووفقا لشبكة CNN، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن "هذا البيان كاذب بشكل قاطع".

وقال كيربي لـ CNN: "لقد أوضحنا لـ إيران أنه لا ينبغي لها أن تسعى إلى توسيع الصراع والعواقب إذا اختارت القيام بذلك".

وأضاف: "لقد أوضحنا أيضًا علنًا وسرًا أننا نطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإن تنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن سيتطلب هدنة إنسانية في القتال، وأي تأخير في هذه العملية يقع على عاتق حماس".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد أن قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى طهران، اليوم الاثنين، بعد يوم من اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد.

ودعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى التنسيق بين العراق وإيران لزيادة الضغط السياسي على الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الحرب في غزة، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.