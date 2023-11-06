إيران: تلقينا رسالة من أمريكا حول وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين إن واشنطن أرسلت رسالة إلى طهران في الأيام القليلة الماضية مفادها أنهم يعملون من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية،إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسلت رسائل إلى إيران وحزب الله عبر وسطاء إقليميين مثل تركيا.

ووفقا للصحيفة فإن مضمون الرسالة كان أن الولايات المتحدة تستعد للتدخل عسكريا في القتال ضدهما إذا شنا هجوما على إسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجري اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلانت للإطلاع على آخر المستجدات حول العمليات الإسرائيلية في غزة.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الصارم بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها.

وشدد أوستن على أهمية حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلي في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، التزام الولايات المتحدة بردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذا الصراع في المنطقة.