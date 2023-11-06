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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غواصة نووية وتهديد.. واشنطن تكشر عن أنيابها في وجه إيران وحزب الله

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

أفادت قناة 12 العبرية، اليوم الأثنين، أن الولايات المتحدة هددت إيران وحزب الله اللبناني في حالة تم فتح جبهات آخري ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها مع حماس أو إصابة مواطنين أمريكيين.

ووفقا لتقرير القناة العبرية، فإن نشر الولايات المتحدة لغواصة نووية مع 154 صاروخ كروز في الشرق الأوسط على خلفية التهديدات ضدها، هو أمرا غير عادي.

وأضافت القناة أن واشنطن أكدت في رسالة التهديد التي بعثتها إلى إيران وحزب الله أنها مستعدة للتدخل عسكريا إذا فتحا جبهة ثانية في الحرب ضد إسرائيل أو إذا أضرتا بمواطنين أمريكيين.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقلت الرسالة إلى طهران وتركيا عدد من الدول الآخري عبر مسؤوليين إقليميين، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن التقى صباح اليوم بنظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم تل أبيب ويحذر أي جهة تفكر في استغلال الوضع لإيذاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما لفتت القناة إلى أن رسالة الهديد التي أرسلتها الولايات المتحدة تأتي في الوقت التي يقوم به الجيش الأمريكي في حشد قواته في الشرق الأوسط، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الغواصة النووية من طراز أوهايو دخلت مجالها في الشرق الأوسط.

وأضافت القناة أن الغواصة النووية الأمريكية من طراز أوهايو هي واحدة من أكثر الأسلحة الاستراتيجية تقدما وسرية، ونادرا ما يكشف الأمريكيون علنا عن مواقعها.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الغواصة الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر مسلحة بـ 154 صاروخ توماهوك كروز، ومن المتوقع أن يكون مقرها في منطقة الخليج على غرار مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" .

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