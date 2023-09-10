ضرب أهداف إقليمية وحمل صواريخ باليستية.. إمكانيات الغواصة النووية الجديدة لكوريا الشمالية

في الوقت الذي تستعد فيه أمريكا وكوريا الجنوبية لعقد محادثات رفيعة المستوى بشأن الردع الموسع الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل تحسين التعامل مع التهديدات الكورية الشمالية الناشئة، أعلن كيم جونج أون عن إطلاق غواصة نووية تكتيكية جديدة لمواجهة التهديدات التي تواجهها بيونج يانج.

تفاصيل الغواصة

تسمى الغواصة "البطل كيم كون أوك" وهي من طراز روميو قديمة تعمل بالديزل، وتم تعديلها لتحمل منصة صواريخ وأسلحة نووية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إن الغواصة هي جزء من خطته الاستراتيجية والتكتيكية لتعزيز قدراته البحرية والنووية.

وأضاف أن تسليح البحرية بأسلحة نووية أصبح مهمة عاجلة.

وتستطيع الغواصة حمل أربعة صواريخ باليستية من طراز Pukguksong-3 وستة صواريخ باليستية من طراز Hwasong-11.

كما تستخدم لإطلاق صواريخ كروز قصيرة المدى مجهزة للإطلاق من الغواصات، والتي يمكن استخدامها في ضرب أهداف إقليمية. قد تكون محدودة في السرعة والضجيج ومدى الصواريخ، مما يجعلها سهلة الكشف والتدمير.

ولم تثبت كوريا الشمالية بعد أنها قادرة على إطلاق صواريخ ذات قدرة نووية بنجاح، ولا تزال هناك شكوك حول مدى جاهزية الغواصة للعمل.