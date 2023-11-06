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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف سبب إرسال الغواصة أوهايو النووية إلي الشرق الأوسط

أمريكا تكشف سبب إرسال
أمريكا تكشف سبب إرسال الغواصة أوهايو النووية للشرق الأوسط

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الإثنين، إن إرسال الغواصة أوهايو النووية هدفه تقديم الدعم لجهود الردع في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم البنتاجون، في إفادة صحفية، أن “واشنطن لا تضع أي شروط لإسرائيل لاستخدام الأسلحة التي نقدمها لها”.

ولفت إلي أن “قوات الجيش الأمريكي في العراق وسوريا تعرضت لـ 38 هجوما مؤخرا”.

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وأضاف أن “45 من قواتنا تعرضوا لإصابات طفيفة خلال هجمات سابقة في العراق وسوريا”.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب الجيش الإسرائيلي، بإرسال غواصة صاروخية نووية أمريكية إلى المنطقة، قائلاً إنها "نوع من الردع".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ريتشارد هيشت: "دائماً تكون أنباءً جيدة أن نرى الأمريكيين يدفعون بالمزيد من الأصول (...) نرى هذا نوعًا من الردع ومظهرًا للاستقرار في المنطقة".

وكان الجيش الأمريكي، أعلن أمس الأحد، وصول غواصة صاروخية نووية موجهة إلى الشرق الأوسط، ما اعتبر على نطاق واسع "رسالة موجهة إلى الخصوم الإقليميين وتحديدًا إيران، لمنع توسع حرب غزة إلى جبهات أخرى".

البنتاجون إسرائيل واشنطن الغواصة أوهايو وزارة الدفاع الأمريكية

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