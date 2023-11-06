أمريكا تكشف سبب إرسال الغواصة أوهايو النووية إلي الشرق الأوسط

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الإثنين، إن إرسال الغواصة أوهايو النووية هدفه تقديم الدعم لجهود الردع في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم البنتاجون، في إفادة صحفية، أن “واشنطن لا تضع أي شروط لإسرائيل لاستخدام الأسلحة التي نقدمها لها”.

ولفت إلي أن “قوات الجيش الأمريكي في العراق وسوريا تعرضت لـ 38 هجوما مؤخرا”.

وأضاف أن “45 من قواتنا تعرضوا لإصابات طفيفة خلال هجمات سابقة في العراق وسوريا”.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب الجيش الإسرائيلي، بإرسال غواصة صاروخية نووية أمريكية إلى المنطقة، قائلاً إنها "نوع من الردع".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ريتشارد هيشت: "دائماً تكون أنباءً جيدة أن نرى الأمريكيين يدفعون بالمزيد من الأصول (...) نرى هذا نوعًا من الردع ومظهرًا للاستقرار في المنطقة".

وكان الجيش الأمريكي، أعلن أمس الأحد، وصول غواصة صاروخية نووية موجهة إلى الشرق الأوسط، ما اعتبر على نطاق واسع "رسالة موجهة إلى الخصوم الإقليميين وتحديدًا إيران، لمنع توسع حرب غزة إلى جبهات أخرى".