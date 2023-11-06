رئيس الوزراء البلجيكي: ما يحدث في غزة اليوم لم يعد متناسبا

قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إن ما يحدث في غزة اليوم لم يعد متناسبا.

وشدد على إدانة الحكومة البلجيكية لهجوم 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكنه قال في بروكسل: إذا قام أحدهم بقصف مخيم لاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد، فلا أعتقد أن هذا أمر متناسب بعد الآن.

وأضاف أن شيء من هذا القبيل أمر بعيد جدا عن التناسب، وأضاف دي كرو أنه "من المنطقي تماما" أن يتم البحث عن "حل" لحماس ولكن "السؤال هو كيف يمكن إيجاد الحل" وذلك من خلال الحوار السياسي ووقف القتال وإطلاق سراح جميع الرهائن.

ونقلت عدة وسائل إعلام بلجيكية عن رئيس الوزراء البلجيكي، قوله: بلادنا لا تنحاز إلى أي طرف. ما نختاره هو إنهاء العنف وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.