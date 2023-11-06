إطلاق 30 صاروخا من لبنان على إسرائيل

قالت إسرائيل إنها ترد بإطلاق نيران المدفعية على مصدر وابل الصواريخ التي تقول إنها أطلقت عليها من لبنان.

ذكرت رويترز أن نحو 30 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان "خلال الساعة الماضية". ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي أصابت الهدف أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في منشور لها على تطبيق تلجرام، أنها أطلقت 16 صاروخا من لبنان باتجاه مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا.

ورصدت خلال الساعة الماضية نحو 30 عملية إطلاق باتجاه شمال البلاد من الأراضي اللبنانية. ويرد الجيش الإسرائيلي بالمدفعية باتجاه مصادر النيران.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي من الشاباك، قتلت خلال الليل قائد كتيبة دير البلح التابعة لمنظمة حماس في لواء المخيمات المركزية.