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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحسب موظفي الأمم المتحدة.. حرب إسرائيل على غزة الأكثر دموية على الإطلاق

صدى البلد

ذكرت الجرديان البريطانية ان العشرات من عمال الإغاثة لقوا حتفهم في الغارات الجوية على غزة خلال الشهر الماضي، مما جعل الصراع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة.

وقُتل ما لا يقل عن 88 شخصًا من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منذ 7 أكتوبر، وقد تضرر سبعة وأربعون من مبانيها.

 

بشكل منفصل، قُتل ما لا يقل عن 150 عاملاً في مجال الصحة في غزة - 16 منهم أثناء الخدمة - و18 عاملاً في خدمات الطوارئ للدفاع المدني في غزة، وفقًا للأمم المتحدة. وتضرر أكثر من 100 منشأة صحية.

 

دعا قادة وكالات الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ودعوا كلاً من إسرائيل وحماس إلى احترام القانون الدولي.

 

في بيان مشترك، كان الموقعون، ومن بينهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك؛ وتيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية؛ ومنسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث قالوا: لقد مرت 30 يومًا. لقد طفح الكيل. وهذا يجب أن يتوقف الآن.

 

وأضاف البيان: يجب حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها – بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس. ويجب أن تدخل المزيد من المساعدات - الغذاء والماء والدواء وبالطبع الوقود - إلى غزة بأمان وسرعة وبالحجم المطلوب، ويجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال، أينما كانوا.

الإغاثة الأمم المتحدة غزة 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

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