بعدما مدحت المقاومة.. استقالة مسئول طبي في الاحتلال على خلفية تصريحات الأسيرة المحررة

أفادت صحف عبرية باستقالة آفي شوشان المسئول الطبي في كيان الاحتلال من منصبه كمتحدث باسم مركز إيخيلوف الطبي في تل أبيب.

كان شوشان مسؤولاً عن تنظيم المؤتمر الصحفي الذي تم فيه تقديم الرهينة يوشيفيد ليفشيتز البالغة من العمر 85 عامًا لوسائل الإعلام بعد أن قضت 16 يومًا كرهينة في غزة.

أثار المؤتمر الصحفي جدلاً في إسرائيل، بعد أن وصفت ليفشيتز ما قالت إنه "اهتمام" و"لطف" من خاطفيها.

وفي وصفها لأحداث 7 أكتوبر، قالت ليفشيتز أنه تم احتجازها تحت الأرض، ولكن مع زيارة طبيب يوميًا وتقديم الأدوية والعلاج.

وقالت إن الخاطفين "كانوا مهتمين جدًا بالنظافة ... كانت لدينا مراحيض ينظفونها كل يوم".

وانتقدت ليفشيتز الإخفاقات الإسرائيلية وتحدثت بشكل جيد عن خاطفيها.

واعتبر هذا الحدث انتصارا دعائيا لحماس.

بدا أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 24 أكتوبر في بهو المستشفى.

و قد تم تنظيمه على عجل وغير منظم.

انتقد البعض الحكومة لفشلها في الإشراف على الحدث، وألقى آخرون اللوم على المستشفى في تنظيمه.

وأعلن شوشان، الذي عمل كمتحدث باسم المراكز الطبية لمدة 13 عامًا، رحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.