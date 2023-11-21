عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك "الإمارات دبي الوطني-مصر" يوقع اتفاقية قرض متوسط الأجل بـ30 مليون يورو

صدى البلد

حقق بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، خطوة مهمة في السوق المصري من خلال توقيع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو مع شركة حياة مصر للمنتجات الصحية ش.م.م. 

تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر آفاقاً جديدة لكلا الطرفين، مما يضمن الازدهار المتبادل ويساهم في تطوير السوق المصري.

وكجزء من خططها التوسعية، من المقرر أن تطلق شركة حياة مصر مصنعاً حديثاً للمناديل الورقية في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار أمريكي.

ويتماشى ذلك مع استراتيجية النمو التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني-مصر لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي المصري، وتأكيد حضوره القوى في السوق المصري، والاستحواذ على جزء أكبر من أعمال الإقراض، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية.

وسلط عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، الضوء على أهمية هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية نمو البنك، موضحة أن أهمية هذا القرض ليست فقط من أجل تحقيق استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، بل أيضا تأكيداً على التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة في مصر؛ من خلال توفير التمويل لمُصنعي المنتجات المتعلقة بالصحة ودعم التوسع في قدرات التصنيع المحلية، نساهم في نمو الاقتصاد المصري والنهوض به. 

ونوه بأن هذا يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة لدعم التنمية المستدامة وتقديم مساهمات إيجابية للمجتمعات التي نخدمها، فضلا عن التزامنا بدعم رؤية مصر 2030.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

جانتس يهدد نصرالله بتحويل جنوب لبنان ليشبه حالة شمال غزة

التهجير تهديد| رسالة شديدة اللهجة من قلب البرلمان المصري للعالم: "سنصون حدودنا.. وردنا حاسم"

3 اجتماعات عاجلة في إسرائيل اليوم للموافقة على صفقة الأسرى |تفاصيل الاتفاق

مدرسة ومستشفى.. قصف إسرائيلي على مناطق في غزة واستشهاد 79 فلسطينيا

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

لذيذة.. طريقة عمل المسقعة بالجزر والموتزاريلا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

بفستان ذهبي لامع.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ