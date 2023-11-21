بنك "الإمارات دبي الوطني-مصر" يوقع اتفاقية قرض متوسط الأجل بـ30 مليون يورو

حقق بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، خطوة مهمة في السوق المصري من خلال توقيع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو مع شركة حياة مصر للمنتجات الصحية ش.م.م.

تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر آفاقاً جديدة لكلا الطرفين، مما يضمن الازدهار المتبادل ويساهم في تطوير السوق المصري.

وكجزء من خططها التوسعية، من المقرر أن تطلق شركة حياة مصر مصنعاً حديثاً للمناديل الورقية في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار أمريكي.

ويتماشى ذلك مع استراتيجية النمو التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني-مصر لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي المصري، وتأكيد حضوره القوى في السوق المصري، والاستحواذ على جزء أكبر من أعمال الإقراض، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية.

وسلط عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، الضوء على أهمية هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية نمو البنك، موضحة أن أهمية هذا القرض ليست فقط من أجل تحقيق استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، بل أيضا تأكيداً على التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة في مصر؛ من خلال توفير التمويل لمُصنعي المنتجات المتعلقة بالصحة ودعم التوسع في قدرات التصنيع المحلية، نساهم في نمو الاقتصاد المصري والنهوض به.

ونوه بأن هذا يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة لدعم التنمية المستدامة وتقديم مساهمات إيجابية للمجتمعات التي نخدمها، فضلا عن التزامنا بدعم رؤية مصر 2030.