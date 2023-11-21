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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 144 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية بالدقهلية للتحقيق

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 144 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية  والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي اعدها، الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 135 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري الفروسات وجديدة المنزلة والعامرة وكفر حجاج والمركز الحضري بالمنزلة ومستشفي المنزلة المركزي بنطاق مدينة ومركز المنزلة، والوحدات الصحية بقري كتامه وشرنقاش وديسط والطويلة وكفر الطويلة بمركز طلخا.

كما يشمل عدد 5 من العاملين بمراكز شباب الطويلة وديسط مركز طلخا وايضا عدد 4 من العاملين بالادارة البيطرية والوحدة البيطرية بمدينة ومركز المنزلة.

وكلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل بدون اذن رسمي وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار اليه.

الخدمات المقدمة للمواطنين الشباب السكرتير العام للمحافظة حملة المرور والتفتيش ديوان عام المحافظة مدير إدارة المتابعة وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب

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