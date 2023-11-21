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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لغزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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كما أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو يقوم بكافة الجهود لدعم هذه القضية بصورة واضحة تمامًا، متابعًا أنه منذ اندلاع الأزمة دعا إلى عقد قمة القاهرة للسلام.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته اليوم، أمام مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي أكد بوضوح في هذه القمة على الإدانة بوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع المدنيين المسالمين من أهالينا في غزة، وعدم إغلاق معبر رفح والرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين.

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