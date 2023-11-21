مدبولي: مصر قدمت 4 أضعاف المساعدات المرسلة إلى غزة من كل دول العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعون ومدركون تماما أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية، ويُفشل أي محاولات لتصفيتها، وفي ضوء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، ضغطت مصر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

رئيس الوزراء يتحدث عن المساعدات المصرية لغزة

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب للحديث بشأن ملف القضية الفلسطينية، أنه قد بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر لقطاع غزة أكثر من 11 ألف و200 طن حتى يوم 19 نوفمبر الماضي، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، ومياه، وخيام، ووقود، وغيرها من المساعدات والاحتياجات، لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في غزة.

وتابع رئيس الوزراء: "الرقم اللي تم تقديمه في ضوء الأزمة الاقتصادية المصرية الرقم ده بيمثل 4 أضعاف ما أرسله أكثر من 30 دولة للشعب الفلسطيني، وكل اللي جالنا 3 ألاف طن من كل دول العالم، إحنا قدمنا 4 أضعاف هذه الكمية ومستمرين".