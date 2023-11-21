جبالي: مجلس النواب يقف خلف السيسي والحكومة لحماية الأمن القومي المصري

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب المصري يؤكد على وقوفه بقوة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلف الحكومة ، في إتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن.

وقال حنفي جبالي، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، والتي عقدت بوجود رئيس الوزراء، أن الدفاع عن الوطن، هو بمثابة الدفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته وتاريخه.

وتابع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إنه كان من الطبيعي أن يعقد المجلس هذه الجلسة لتأكيد دوره في دعم القيادة السياسية والدولة المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وكان إجماعا رائعا من جميع نواب الشعب، فكلهم على قلب رجل واحد في هذا الاتجاه.