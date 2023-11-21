عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس النواب: المعارضة قبل الأغلبية تؤيد موقف الدولة لمنع تصفية القضية الفلسطينية

المستشار حنفي جبالي،
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن مصر منضمة إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، حيث صدقت على اتفاقية جنيف وتُطبق في القانون الداخلي من خلال قانون العقوبات المصري.

وأضاف "جبالي"، في حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ قانون العقوبات المصري يمنع ويحظر التهجير القسري وهذا منصوص عليه في الأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج، مفسرًا مصطلح "أمن الدولة"، بأنه يشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها.

وتابع رئيس مجلس النواب المصري، أن 16 طلب إحاطة جرى تقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بخصوص منع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن هذا يعتبر عدد لا بأس به: "سوف ترون مدى تجاوب الجلسة مع الطلبات المقدمة، لأنني أراها مسبقا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري، فالمعارضة قبل الأغلبية تؤيد وتناصر موقف الدولة المصرية إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين بقطاع غزة وكذلك منع تصاعد الأحداث في غزة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المناسبات بلا استثناء".

 

القضية الفلسطينية

وشدد، على أن موقف مصر ثابت راسخ من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الـ16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء يعبرون عن مختلف الأحزاب والمستقلين وربوع مصر كلها، وليس ممثلي الأغلبية فقط.

 

المستشار حنفى جبالى مجلس النواب المصرى اتفاقيات جنيف قانون العقوبات المصري التهجير القسري للفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

مدبولي: الدولة المصرية تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية

مدبولي: الرئيس السيسي شدد على عدم إغلاق معبر رفح لحظة واحدة

مسئول فلسطيني: صفقة تبادل الأسرى تشمل تحرير 83 إمرأة ونحو 350 طفلا

ولي العهد السعودي يطالب بالتدخل العاجل بشأن مساعدات غزة

مش هيمشي.. كولر يرفض التفريط فى نجم الفريق

مدبولي: مصر وقفت كحائط صد أمام مخطط التهجير القسري للفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة.. طريقة عمل المسقعة بالجزر والموتزاريلا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

بفستان ذهبي لامع.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

بعد زواجها بأيام.. أول ظهور للفنانة بسمة داود وصور جديدة من زفافها

فيديو

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ