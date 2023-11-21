بوتين: أشكر الرئيس السيسي على جهوده بشأن خروج الروس من فلسطين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كل المحاولات لإجهاض وإلغاء القضية الفلسطينية هي غير مثمرة وليست بناءة، وحصر قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة لا بد من التوصل لحل الدولتين والسماح للتعايش بين الشعبين جنب إلى جنب.

بوتين يتحدث عن الأزمة في قطاع غزة

وأضاف "بوتين"، خلال كلمة له أمام قمة البريكس بشأن التصعيد في غزة أن الإسرائيليون لا يمكنهم حماية أنفسهم، بينما يعيش الفلسطينيون تحت القمع لأجيال تلو أخرى، مطالبًا بضرورة تجميع كافة الجهود لتخفيض التوترات، وأيضا الدعوة لبذل جهود للتوصل لتسوية للقضية الفلسطينية.

وتابع، أن دول البريكس يمكن الاطلاع بدور مهم، وكذلك البلدان المجاورة في المنطقة، ولذلك الجلسة يشارك فيها ممثلون عن دول الجوار، وهذه الدول تطالب أن تكون أعضاء في البريكس، وكذلك يجب الإسهام في تسوية الوضع، إضافة إلى قمة مصر، وقمة الرياض حيث كان هناك اجتماعا إسلاميًا عربيا في السعودية، وكل هذه الجهود من أجل التوصل لتسوية مستدامة دائمة للقضية الفلسطينية، وهذا تجلى بوضوح في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يخص الهدنة وكذا النقاشات التي جرت في مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الروسي إلى وقف كامل للعمليات القتالية مع تحرير الرهائن، والسماح للأجانب بمغادرة قطاع غزة، وفي هذا الصدد يجب شكر الرئيس السيسي وكافة المصريين على الجهود الكبيرة المبذولة من أجل استقبال وإرسال المواطنين الروس إلى روسيا.