بوتين يشيد بدور الرئيس السيسي على جهوده في إرسال المساعدات لقطاع غزة

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده لإرسال مساعدات للفلسطينيين في غزة.

وجاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام قمة بريكس الافتراضية والتي تواصل أعمالها برئاسة جنوب إفريقي بشأن التصعيد في غزة.

وتابع بوتين: "لا يمكن لإسرائيل حماية نفسها والفلسطينيون يعيشيون تحت الاحتلال".



وقال بوتين أنه لا بد من التوصل إلى تسوية مستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً على أنه لا بد من التوصل إلى حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



ولفت بوتين إلى أهمية عدم جر دول أخرى إلى الصراع، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ودعا بوتين خلال قمة بريكس إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن أن تشارك بريكس في ذلك.