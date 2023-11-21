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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدقهلية.. مصرع شخص أثناء مشاركته في إطفاء حريق شقة

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق نشب باحد الشقق السكنية بمنزل بقرية البهو فريك مركز أجا وذلك قبل امتداد النيران إلى باقي الشقق.

 وبالفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بلوحة مفاتيح الشقة، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، ما أدى إلى مصرع أحد الجيران متأثرا بإصابته باختناق أثناء المساعدة مع الأهالي والحماية المدنية في إطفاء النيران.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من شرطة النجدة من أهالي قرية البهو فريك مركز أجا باندلاع حريق بشقة سكنية بأحد المنازل بالقرية.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف الي مكان الحريق انتقل ضباط مباحث أجا الي مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المواطن «زكريا عبد الله عبد الرازق» بقرية البهو فريك مركز  أجا،وتبين بأن الحريق بشقة بالدور الأول العلوى وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء للسيطرة علي الحريق وتبين ان سبب الحريق ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الرئيسية للشقة.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، كما أصيب أحد الجيران باختناق اثناء مشاركته مع الأهالي وقوات الحماية المدنية في إطفاء الحريق بالشقة، وتبين أنه يدعي «محمد رمضان السيد عليوة » 61 عاما.

تم نقله إلي مستشفي أجا المركزي وتوفى بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة.

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