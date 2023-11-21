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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يوقع بروتوكول تعاون مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

صدى البلد

وقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم بروتوكول تعاون مشترك مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بهدف دفع ملفات التعاون المشترك وزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال الاغذية المصنعة وتبادل المعلومات والأفكار والتنسيق بما يهدف المصالح المشتركة للعاملين بالقطاع الغذائي بالدولتين على طول سلسلة القيمة.

وشهد توقيع البروتوكول من الجانب المصرى علاء الوكيل رئيس البعثة التجارية المصرية الى الجزائر وعضو مجلس ادارة المجلس ورئيس مجموعة عمل البعثات. ومن الجانب الجزائرينصر الدين حارك عضو مجلس ادارة الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل ورئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة.

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حضر التوقيع  الدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى لمصر فى السفارة المصرية فى الجزائر، ومى خيرى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير ادارة معلومات التصدير.

وشهد توقيع البروتوكول اجواء احتفالية واهتمام إعلامى جزائري.

جدير بالذكر ان الجزائر تحتل المركز الثامن فى قائمة اهم الاسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية فى عام ٢٠٢٢ بنسبة ٣% من اجمالى صادرات القطاع البالغة ٤.٥ مليار دولار فى نهاية عام ٢٠٢٣، ويهدف المجلس الى الوصول بالصادرات الغذائية المصرية للجزائر الى ٢٠٠ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٣.

وتعد الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP واحدة من أقدم وأهم تجمعات رجال الاعمال بالجزائر.

وتأتى تلك الفاعليات على هامش البعثة المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف إلى الجزائر خلال الفترة من 19 - 23 نوفمبر 2023

المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل التبادل التجاري

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