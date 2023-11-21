عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 80 ألف مواطن من المقبلين على الزواج بالشرقية

فحص المواطنين من
فحص المواطنين من المقبلين على الزواج

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، قيام الفرق الطبية المختصة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بالمحافظة، عن فحص 80 ألفًا و123 مواطنًا ومواطنة حتى الآن بمحافظة الشرقية، وإصدار 79 ألفًا و588 شهادة صحية وتسليمها لهم. 


وأوضح الدكتور مسعود - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.


وأضاف أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.


من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، محمود عبدالفتاح، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على خلو مصر من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيًا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.


من جهة أخرى، قامت مديرية التموين بالمحافظة بتحرير محاضر لأصحاب المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات من حيث الكم والكيف وللإتجار في الدقيق المدعم في السوق السوداء، ولعدم نظافة أدوات العجن.


وكان المحافظ الدكتور ممدوح غراب، كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، للمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.


وشن قطاع تموين الجنوب برئاسة عاطف عراقي، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز بنطاق مركز منيا القمح والقرى التابعة له، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية مدعمة بقرى المحمدية وكفر الدير وكفر موسى جاويش وسنيطة وأبوطوالة وكفر عبدالله وكفر الصعايدة والقبة والمحمدية وكفر موسى جاويش ومنيا القمح لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات من حيث الكم والكيف ولاتجارهم بالدقيق المدعم بالسوق السوداء وعدم نظافة ادوات العجن وتم إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

ترشيحاتنا

"يا للعار حماس ركعتنا".. انتقادات شديدة داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الأوقاف يشيد بموقف الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الخطيرة على المنطقة

السيسي: الأولوية لوقف الاعتداء على الفلسطينيين والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

استعدادا لميدياما.. الأهلي يخوض ودية مع ناشئيه بالتتش

السيسي: المشاهد القاسية تجاه الفلسطينيين كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني

الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بدءا من الخميس المقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ