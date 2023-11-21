فحص 80 ألف مواطن من المقبلين على الزواج بالشرقية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، قيام الفرق الطبية المختصة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بالمحافظة، عن فحص 80 ألفًا و123 مواطنًا ومواطنة حتى الآن بمحافظة الشرقية، وإصدار 79 ألفًا و588 شهادة صحية وتسليمها لهم.



وأوضح الدكتور مسعود - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.



وأضاف أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.



من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، محمود عبدالفتاح، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على خلو مصر من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيًا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.



من جهة أخرى، قامت مديرية التموين بالمحافظة بتحرير محاضر لأصحاب المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات من حيث الكم والكيف وللإتجار في الدقيق المدعم في السوق السوداء، ولعدم نظافة أدوات العجن.



وكان المحافظ الدكتور ممدوح غراب، كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، للمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



وشن قطاع تموين الجنوب برئاسة عاطف عراقي، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز بنطاق مركز منيا القمح والقرى التابعة له، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية مدعمة بقرى المحمدية وكفر الدير وكفر موسى جاويش وسنيطة وأبوطوالة وكفر عبدالله وكفر الصعايدة والقبة والمحمدية وكفر موسى جاويش ومنيا القمح لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات من حيث الكم والكيف ولاتجارهم بالدقيق المدعم بالسوق السوداء وعدم نظافة ادوات العجن وتم إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.