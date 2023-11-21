مران الأهلي| قرار مفاجىء من كولر للاعبين

قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة غدًا، على أن يستأنف ‏الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، لمواصلة التحضير لمباراة ميدياما الغاني في ضربة البداية ‏بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، واشتمل البرنامج التدريبي ‏على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.‏

وحرص الجهاز الفني على استغلال فترة توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في ‏الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ‏ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات ‏دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

