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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| قرار مفاجىء من كولر للاعبين

كولر
كولر

قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة غدًا، على أن يستأنف ‏الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، لمواصلة التحضير لمباراة ميدياما الغاني في ضربة البداية ‏بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريق قد بدأ تحضيراته لمباراة ميدياما يوم الأحد الماضي، واشتمل البرنامج التدريبي ‏على مباراة ودية اليوم، جمعت بين لاعبي الفريق بمشاركة عناصر من قطاع الناشئين.‏

وحرص الجهاز الفني على استغلال فترة توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في ‏الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏بسبب ‏ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات ‏دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.
 

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