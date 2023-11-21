أحمد موسى: البرلمان أعطى الدولة الضوء الأخضر لمواجهة التهجير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جلسة مجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهدت موقف تاريخي يحسب للدولة المصرية، والشعب المصري الممثل في مجلس النواب.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يعني دعم كبير لأي إجراء تاخذه الدولة لمنع التهجير، لافتا إلى أن هذا ضوء أخضر للدولة المصرية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة لمواجهة المخطط الشرير ومنع محاولات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وتابع أحمد موسى، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين، رئيس الوزراء تحدث داخل قبة البرلمان عن خط الدولة المصرية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسـطينيين.