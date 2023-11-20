يحضرها رئيس الحكومة.. أحمد موسى: جلسة مهمة للبرلمان غدا ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جلسة مهمة لمجلس النواب غدا بحضور رئيس الوزراء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك 16 طلب إحاطة رئيس الوزراء بشأن محاولات الدفع بالشعب الفلسطيني إلى سيناء، ومخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وأوضح أن "مخطط نتنياهو مستمر بشأن محاولة تهجير الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنه "موجود اليوم في جنوب غزة 1.3 مليون فلسطيني".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "الاحتلال الإسرائيلي يهجر الفلسطينيين قسريا إلى جنوب غزة"، موضحا: "نتنياهو لا يريد غزة أن تكون قابلة للحياة".