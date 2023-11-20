فاجأوا العالم.. تعليق أحمد موسى على عملية احتجاز الحوثيين للسفينة الإسرائيلية |فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد لعملية احتجاز الحوثيين سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر، مؤكدا أن الحوثيين فاجأوا العالم بفيديو اقتحام السفينة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "الحوثيون اتضح أن لديهم طائرات ولديهم عمليات رصد ومتابعة"، لافتا إلى أن "الحوثيين لديهم صواريخ ساحلية على الجذر الجنوبية".

وتابع "الحوثيون خطفوا السفينة وأزالوا العلم الذي كان موجودا عليها، ووضعوا علم فلسطين واليمن"، موضحا "الحرب في غزة لن تقف إلا عندما تأذن أمريكا".

وأوضح أن "حركة التجارة العالمية ستتأثر بما حدث في البحر الأحمر، لأننا نتكلم عن عمليات التأمين والشحن وغيره"، معلقا "الرئيس السيسي كان لديه قراءة لما يحدث عندما حذر من اتساع عملية الحرب".

