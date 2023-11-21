رئيس الغد: تصريحات وزيرة المخابرات الإسرائيلية يؤكد الإصرار على مخطط طرد الفلسطينيين

أكد رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى على رفضه وشجبه وإدانته، بكل قوة ما قالته اليوم وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، وما كتبته في صحيفة "جيروزاليم بوست" من أن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين المقيمين في غزة، خارج القطاع، كما طالبت بتوجيه الأموال التى ستخصص لإعادة إعمار غزة في إعادة التوطين، في ما أسمته (البلدان المضيفة الجديدة لهم).

وقال موسى، في بيان صحفي، إن ما كتبته ونشرته وزيرة المخابرات الإسرائيلية يؤكد إصرار إسرائيل على مخططها في طرد الفلسطينيين وتهجيرهم خارج القطاع إلى سيناء وهو ما رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا ورفضه برلمان مصر ومجلس الأمن القومى المصرى ورفضه المصريون.

وأضاف رئيس حزب الغد أن الشعب المصرى كله ورئيس مصر وجيش مصر لن يفرطوا فى شبر واحد من أرض مصر، وسيناء أرض مصرية ولن تصفي إسرائيل القضية الفلسطينية على حساب مصر كما أكد الرئيس السيسى ، كما أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وإسرائيل ستخسر مصر تماما إن أصرت على مخططها المجنون، وستطيح بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وسوف تعيدنا إلى حالة الحرب والمواجهه المسلحة دفاعا عن أرضنا وسيادتنا.