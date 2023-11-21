عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الغد: تصريحات وزيرة المخابرات الإسرائيلية يؤكد الإصرار على مخطط طرد الفلسطينيين

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

أكد رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى على رفضه وشجبه وإدانته، بكل قوة ما قالته اليوم وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، وما كتبته في صحيفة "جيروزاليم بوست" من أن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين المقيمين في غزة، خارج القطاع، كما طالبت بتوجيه الأموال التى ستخصص لإعادة إعمار غزة في إعادة التوطين، في ما أسمته (البلدان المضيفة الجديدة لهم).

وقال موسى، في بيان صحفي، إن ما كتبته ونشرته وزيرة المخابرات الإسرائيلية يؤكد إصرار إسرائيل على مخططها في طرد الفلسطينيين وتهجيرهم خارج القطاع إلى سيناء وهو ما رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسى مرارا وتكرارا ورفضه برلمان مصر ومجلس الأمن القومى المصرى ورفضه المصريون.

وأضاف رئيس حزب الغد أن الشعب المصرى كله ورئيس مصر وجيش مصر لن يفرطوا فى شبر واحد من أرض مصر، وسيناء أرض مصرية ولن تصفي إسرائيل القضية الفلسطينية على حساب مصر كما أكد الرئيس السيسى ، كما أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وإسرائيل ستخسر مصر تماما إن أصرت على مخططها المجنون، وستطيح بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وسوف تعيدنا إلى حالة الحرب والمواجهه المسلحة دفاعا عن أرضنا وسيادتنا.

إسرائيل الأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الغد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تعلن مصرع أحد موظفيها في غزة

جيهان مديح تستنكر مقترح إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه التحية لرئيس الوزراء بعد جلسة البرلمان

صقور الأخضر.. الشهري يقود السعودية للفوز على الأردن بثنائية دون رد

الأخضر السعودي يضرب الأردن بهدفين دون رد في تصفيات آسيا والمونديال

مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات والسولار لجميع مناطق غزة

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

بدء تطبيق الرسوم على انستاباي وخدمات الدفع اللحظية .. في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

فوائد خارقه لتناول الكاكاو في الشتاء

للرجال.. أحذر تناول هذه الأطعمة تسبب ضعف الخصوبة

بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

فيديو

يوم القيامة قرب والدليل ظاهرة في مكة

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ