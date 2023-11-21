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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يعلن دعم البرلمان العربي وتأييده لمصر فيما تتخذه لحماية حدودها ورفض التهجير

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل لمضامين كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية التي ألقاها اليوم أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المصري، والتي تعكس الموقف المصري المقدر بشأن تطورات الوضع الجاري في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن البرلمان العربي يساند مصر في كل ما تتخذه من إجراءات  لحماية وصون حدودها، ومؤكدا في الوقت ذاته رفض البرلمان العربي لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي نجحت في فتح معبر رفح بشكل يؤمن عبور المساعدات  الإنسانية إلى قطاع غزة، موجها التحية والتقدير لمصر في هذا الصدد، ومؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن دعم مصر وموقفها الراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا أن محاولة تهجير مليون ونصف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها هي جريمة غير إنسانية، مؤكدا أن البرلمان العربي يدعم مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في مواقفها في هذا الصدد، ومشددا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
 

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