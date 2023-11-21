عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يلحق على معلول بلقاء ميدياما الغاني| إعرف الحكاية؟

على معلول
على معلول

يجري علي معلول، لاعب الفريق الاول للنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وبذلك تتقلص فرص على معلول في اللحاق بلقاء الأهلى وفريق ميدياما الغاني في أول جولات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على استاد السلام.

وخاض الفريق مباراة ودية اليوم على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق، مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما. 

علي معلول الأهلى التدريبات ملعب التتش قطاع الناشئين مواجهة ميدياما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

موضوعات متعلقة

الإمارات تتغلب على البحرين في تصفيات أسيا والمونديال

سبورتينج يتغلب على سموحة في ذهاب نصف نهائي دورى المرتبط للسلة

أثناء التدريب.. وفاة لاعبة جمباز ألمانية شابة

جزر القمر تفجر مفاجأة بالفوز على غانا في تصفيات المونديال

تألق السولية وكهربا وعاشور.. لقطات من مران ودية الاهلي قبل لقاء مدياما

كلاسيكو أمريكا اللاتينية.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

مران الأهلي| تطور جديد في إصابة طاهر وسليم ومعلول

مران الأهلي| قرار مفاجىء من كولر للاعبين

ترشيحاتنا

منسق الإغاثة بالأمم المتحدة: لم أشاهد في حياتي مثل ما يحدث بغزة

الكاميرون تسقط في فخ التعادل مع ليبيا بتصفيات المونديال

أحمد موسى يوجه التحية لرئيس الوزراء بعد جلسة البرلمان

صقور الأخضر.. الشهري يقود السعودية للفوز على الأردن بثنائية دون رد

الأخضر السعودي يضرب الأردن بهدفين دون رد في تصفيات آسيا والمونديال

مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات والسولار لجميع مناطق غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

فوائد خارقه لتناول الكاكاو في الشتاء

للرجال.. أحذر تناول هذه الأطعمة تسبب ضعف الخصوبة

بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

فيديو

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

وصلت لأقسام الشرطة..القصة الكاملة لـ خناقة فادي خفاجة ومها أحمد على تيك توك «فيديوجراف»

يوم القيامة قرب والدليل ظاهرة في مكة

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ