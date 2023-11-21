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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبون وأردوغان يوقعان عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بين الجزائر وتركيا

تبون وأردوغان
تبون وأردوغان

وقعت الجزائر وتركيا، اليوم الثلاثاء عددا من مذكرات التفاهم بشأن التعاون بين البلدين، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الجزائر. 

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره التركي أردوغان، بمقر الرئاسة الجزائرية، ووقع الجانبين على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا، وذلك تزامنا مع التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

اتفاقيات جزائرية تركية في عدة مجالات

ووقعت الجزائرة وأنقرة، عدة اتفاقيات في عدد من المجالات، حيث أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول، ومذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية للتعاون، في مجال استخدام علوم وتكنولوجيات الفضاء للأغراض السلمية، واتفاقية تعاون بين شركتي سوناطراك وبوتاش فيما يخص عقد وشراء الغاز الطبيعي المميع.

إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف، واتفاقية توأمة بين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مدينة باتشاك باسطنبول، بالأضافة إلى إعلان وزاري مشترك حول نية التوقيع على اتفاق تجارة تفاضلي جزائري تركي.

وأضافت: "تم توقيع اتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك وملاحظة وتفتيش السوق ومراقبة نوعية الانتاجات والخدمات ومذكرة تفاهم في مجال البيئة. واتفاق حول الإنتاج السينمائي المشترك وعلى بروتوكول تعاون في مجال المنح الدراسية للتعليم العالي ومذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التشريفات".

الجزائر رجب طيب أردوغان الرئيس التركي تركيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى تبون

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