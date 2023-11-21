أمريكية تكتشف غرفة سرية مرعبة بمنزلها الجديد .. ما القصة؟

عثرت امرأة على غرفة سرية في منزلها الجديد واكتشفت أمراً مخيفاً لدرجة أن الناس حثوها على "الاتصال بالشرطة".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تبدد حماس السيدة للانتقال من منزلها الجديد بسرعة بعد أن عثرت على باب خفي في حمام منزلها.

وبعد أن دخلت المرحاض، وفتحت الباب وتسللت عبر الممر الصغير، توصلت إلى اكتشاف صادم.

قامت المرأة الأمريكية، التي ظلت مجهولة الاسم، بتصوير المغامرة التي حصدت 6.8 مليون مشاهدة منذ أواخر الشهر الماضي.

أمريكية تكتشف غرفة سرية مرعبة بمنزلها الجديد

عندما فتحت الباب لتنظر إلى الداخل، استقبلتها غرفة غريبة مكتوب عليها "Love Shack" بأحرف كبيرة على الحائط، بينما كانت تتجه نحو الباب المغلق من الداخل.

كانت جدرانه المبهجة باللون الوردي والأبيض والفيروز الهادئ مغطاة ببصمات أيدي الأطفال وآثار أقدامهم، بالإضافة إلى ثلاثة أسماء معلقة من ملصق على السقف: ريبيكا وكيلي وسارة. وتضمنت المساحة "المخيفة" أيضًا ملصقات مخيفة لوجوه مبتسمة، إلى جانب صور ثلاثية أخرى، بما في ذلك قدم وملابس سباحة وزهور وسيارة.

وعلقت المرأة على المنشور قائلة: "ماذا علي أن أفعل"، وهي تحاول اكتشاف ما إذا كانت مجرد منطقة لعب للأطفال، أو شيء أكثر تقشعر له الأبدان.

ومع ذلك، شارك عدد كبير من مستخدمي TikTok وطلبوا منها الاتصال بالشرطة.