هدنة في غزة خلال ساعات..ومصر شريك في صناعة الاتفاقية من اليوم الأول

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك نجاحا في عقد هدنة إنسانية أو إعلان هدنة على مقربة ساعات، مشيرا إلى أن مصر شاركت بالدور الرئيس للوصول إلى هدنة وقطر حاضرة بالمشهد وأمريكا على رأس هذا المشهد، كما أن إسرائيل وحماس موجودتان كطرفين رئيسيين في الوصول لهذه الهدنة.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر شاركت في صناعة هذه الهدنة من اليوم الأول، مشددًا على أن الجهد المصري في هذا الإجراء واضح وتام، منوهًا بأننا إيذاء الإعلان عن هذه الهدنة بعد ساعات من الآن، وذلك طبقًا لما يأتي من تصريحات مباشرة وغير مباشرة من كافة الأطراف.

وأشار إلى أن هذه الهدنة فرصة مهمة للغاية للمواطن الفلسطيني بأن تتوقف عدة أيام مسامعهم عن الإنصات إلى طلقات النيران وقصفات الصواريخ والقنابل، كما أنها فرصة لكي يطمئن القلب الفلسطيني لعدة ساعات وأيام، على الأقل أن تصبح هذه الأيام تليق بالحداد، مشددًا على أن مكسب الشعب الفلسطيني من هذه الهدنة هو مكسب مؤقت لأنه يعاني معاناة هائلة.