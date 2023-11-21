مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات والسولار لجميع مناطق غزة

أكد مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية، أن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بقطاع غزة خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لـ غزة.

وأضاف المصدر للقاهرة الإخبارية، أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وتابع المصدر:" الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة، واتفاق التهدئة في غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة.

ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر رحبت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.

وقال السيسي في كلمته امام مجموعة البريكس:" قطاع غزة تعرض بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، وهذه المشاهد الإنسانية القاسية كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني".

وأضاف الرئيس السيسي:" قمة البريكس تعقد في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدا مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية".