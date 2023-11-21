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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مستمرون في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية ونرفض أي محاولة لتصفيتها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تابع باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

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وتابع الرئيس السيسي "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لتصفيتها".

ودعا الرئيس السيسي "كافة الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة، وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

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