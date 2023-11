The Hunger Games يحقق 100 مليون دولار في افتتاحية عرضه عالميا

حقق فيلم The Hunger Games الجديد حوالي 100 مليون دولار في افتتاحية عرضه حول العالم، بعد حوالي 4 أيام من طرحه في السينما.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes حقق 45 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، وبلغت إيراداته حول العالم حوالي 101 مليون دولار.

بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 100 مليون دولار، أي أكثر من الجزء الأول من سلسلة Hunger Games، ولكنه أقل بكثير من الأجزاء الثلاثة (حيث بلغت تكلفة المغامرة الأخيرة في عام 2015 160 مليون دولار).

لم تتمكن مبيعات التذاكر الأولية هذه من استعادة شرارة السلسلة الأصلية، التي أوصلت جينيفر لورانس إلى النجومية العالمية وألهمت ثلاث أجزاء متتالية.

لكن إيراداته كانت كافية للفوز في عطلة نهاية الأسبوع على ثلاثة من زملائهم الوافدين الجدد في شباك التذاكر.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الشباب على رأسهم راشيل زيجلر، توث بليث، هنتر شيفر والمخضرمين بيتر دينكلاج، فيولا ديفيس وغيرهم.