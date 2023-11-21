النائب محمد أبو العينين: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يبذل مجهودا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.



وأضاف أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من وجود خطة متكاملة من أجل القضية الفلسطينية ، متابعا أنه لا تطبيع مع إسرائيل الا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ان هناك من يروج للشائعات من أجل استهداف القضية الفلسطينية ، لافتا إلى أن موقف مصر مشرف ويحظى بالتأييد، مؤكدا أن أمريكا ترى الموقف المصري متوازنا وعقلانيا.