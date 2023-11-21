قصف إسرائيلي على مستشفى العودة يودي بحياة عاملين بأطباء بلا حدود

شهدت مستشفى العودة قصف اسرائيلي عنيف اسفر عن مقتل عدد من العاملين بأطباء بلا حدود وفقا لما نشرته وسائل اعلام عربية.

وكانت القوات الاسرائيلية قد شنت قصف عنيف على عدد من المناطق بغزة من بينها مدرسة ومستشفى ما أسفر عن مقتل 79 فلسطينيا .

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن "مأساة" صحية تهدد قطاع غزة بسبب نقص الوقود والمياه.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الناطق باسم يونيسف، جيمس إلدر ،خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية سنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المؤاتية لانتشار الأمراض. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".