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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرصة لالتقاط الأنفاس..اتفاقية الهدنة الوشيكة في غزة قائمة على وقف إطلاق النار 5 أيام

قصف غزة
قصف غزة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهدنة الوشيكة للحدوث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصطحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه أمام كل امرأة أو طفل إسرائيل يفرج عنهم 3 سيدات إسيرات فلسطينيات يخرجن من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل تسجن وتعتقل وتأسر سيدات وأطفال ولابد أن تكون الأمور واضحة بدرجة الإجرام الإسرائيلي من اعتقال النساء والأطفال.

وأشار إلى أن هذه الحسبة تؤدي إلى وقف إطلاق النار ووقف تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، إلا أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تستمر لمدة 6 ساعات يوميًا تحلق في سماء قطاع غزة. 

إسرائيل يمكن أن تتربص بأي موقف

وأردف : "لعل هذه الهدنة تصمد.. إسرائيل يمكن أن تتربص بأي موقف وتنصب أي طائر في سماء غزة"، موضحًا أن هذه الهدنة مهمة جدًا فيما يخص مصر وإسرائيل وحماس.

الهدنة اتفاقية الهدنة غزة وقف إطلاق النار إبراهيم عيسى حماس

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