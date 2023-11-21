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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ قانون دولي يوضح الفارق بين التهجير والترحيل القسري.. تفاصيل

احمد فوزي استاذ
احمد فوزي استاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق

قال الدكتور احمد فوزي استاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، إن جريمة التهجير القصري انتشرت في بدايات الحروب وقبل الحرب العالمية الأولى والثانية  ولذلك اهتمت بها ميثاق الامم المتحدة إهتمام شديد جدا كما اهتمت بها على سبيل الخصوص اتفاقية" جينيف" لانها تحدث تغيير ديموغرافي في الطبيعة وفي المكان بقصد التخلص من الاقليات الموجودة في هذا التوقيت.


ولفت فوزي خلال لقائه ببرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على قناة المحور مساء يوم الثلاثاء ، إلى أن فكرة الحروب دائما مرتبطة بفكرة التهجير القصري للمدنيين لاخلاء الأراضي للدولة النحتلة وسكانها فتم العمل باتفاقية جينيف الخاص بحماية الأسري والمدنيين كان من أوائل الاهتمام هي مسألة التهجير القصري فهي جريمة بشعة لانهم يقتلعون شعب من جزوره واقامتهم واراضيهم وترتب على ذلك خلق نوعين من التهجير وهما تهجير تلتزم به سلطات دولة الإحتلال بعدم التهجير القسري وداخل اقاليم الدولة المحتلة أو داخل أقاليم الترحيل فدولة الاحتلال تقوم بتهجير المدنيين إلى دولة أخري خارج البلاد ولكن التهجير القسري يكون داخل حدود الدولة.

التهجير القصري الأمم المتحدة جينيف المدنيين الاحتلال

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