برلماني: سيناء ستظل تحت السيادة المصرية إلى الأبد

قال النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الدولة المصرية تحافظ على أراضيها، وتسيطر بشكل كامل عليها، مشيرًا إلى أنهم يسمعون التفجيرات في قطاع غزة.

برلماني يتحدث عن شمال سيناء

وتابع "أبو شعيرة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن أهالي سيناء برفقة القوات المسلحة لن يفرطوا في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء كانت تعاني من العمليات الإرهابية منذ 10 سنوات، وستظل تحت السيادة المصرية إلى الأبد، ولن تكون ورقة في أجندة أي دولة أخرى.

وأضاف أن اتحاد قبائل سيناء تعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الجماعات الإرهابية خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن بعض الإرهابيين في سيناء كانوا قادمين من أفغانستان.