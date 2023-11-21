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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قرارات عاجلة بالبرلمان.. مصطفى بكري: ستتخذ مصر كل الإجراءات لحماية أمنها القومي

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب،  إن القانون الدولى يعتبر التهجير القصري جريمة  ولذلك مؤتمر اليوم بمجلس النواب بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان فقد طالب بكري بثلاثة أمور من بينها مراجعة الموقف من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتقدم بشكوي إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل من يحرض على التهجير بأعتبار أن التهجير القصري امرا مخالف للقانون الدولى، واللحوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بمنع التهجير القصري و الذي تبدو خطواته قريبة جدا خاصة أن إسرائيل بدأت منذ البداية بالقصف الجوي ثم فرض الحصار الاقتصادي والدوائي الكهربائي ثم بعد ذلك تجميع الفلسطينين بجنوب غزة.

حدود مصر خط أحمر

وتابع بكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن الأن إسرائيل تضغط باتجاه تهجيرهم إلى حدود مصر بسيناء مؤكدا ان هذا الأمر حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان وأن حدود مصر خط أحمر، كما طالب بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة للفلسطنين.

وأشار عضو مجلس النواب أن اليوم تم تقديم طلبات الإحاطة من قبل ١٦ نائب للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الذي أستمع اليهم جيدا وكان رده فقد شرح ملابسات الأمر على الطبيعة وأكد ان مصر لن تسمح ابدا بتجاوز الحدود ولن تكون شريكة وطرفا في القضية الفلسطينية.

مصر قدمت 4 اضعاف المساعات الإنسانة ماقدمته 30 دولة

ولفت مصطفي بكري الى أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء  الفلسطينين منذ بداية الأزمة  وقدمت حوالى ٤ اضعاف ما قدمته ٣٠ دولة شاركت في قطار المساعدات.

وتابع : مصر ليست مسؤولة عن إغلاق المعبر من ناحية أخري فالمعبر مفتوح من الناحية الأخري ولكن الطرف الآخر هو من يغلقه، كما كالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولى بالتدخل لتوطيد المساعدات بشكل كبير.

مصر ستتخذ كل الإجراءات اللأزمة لحماية أمنها القومي

وعلى صعيد آخر، فقد صرح رئيس الوزراء اليوم بأن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي لها وهذا أيضا ما تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية.

التهجير القصري اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية القصف الجوي غزة سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية مصطفى مدبولي

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