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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الموانئ: مرور 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة بفلسطين إلى مصر

صدى البلد

قامت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتسهيل اجراءات العبور إلى الجانب الفلسطيني لعدد 1269 شاحنة معونات باجمالي 219 طن بالاضافة الى عدد 277 سيارة تحمل عدد 343 مصاب 269 مرافق بالاضافة الى عدد 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة منذ بداية الاعتداءات الاسرائيلية على غزة وحتى 2023/11/19. بحسب بيان لها.

 

 وقالت في بيان لها أنه جاري استمرار تقديم كافة انواع الدعم طبقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن . 

واعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة انه في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية يتم تقديم اشكال مختلفة من الاجراءات العاجلة والتسهيلات لعبور لكافة المعونات والمساعدات والمعدات الي الجانب الفلسطيني وتسهيل اجراءات دخول المصابين والمرافقين وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من الجانب الفلسطيني بالاضافة الي تقديم الدعم والعون لهم واعفائهم من رسوم العبور .

حيث اشار بيان الهيئة الى قيام ادارتي مينائي ) رفح - العوجة بسرعة انهاء الاجراءات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية المختلفة والعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً طبقاً لتعليمات السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك السماح بمبيت شاحنات المعونات بمنفذي رفح - العوجة تمهيدا لدخولهم الى الجانب الفلسطيني مع توفير اماكن لايواء سائقي الشاحنات بالاضافة الى التنسيق المستمر على مدار الساعة مع الهلال الاحمر والحجر الصحي والمنظمات المختلفة لتوفير الدعم اللازم للعابرين من والى الجانب الفلسطيني وتوفير اماكن لتسهيل متابعة اعمالهم وتقديم الخدمات الادارية اللازمة لهم .

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