أحمد فؤاد سليم: إسرائيل خسائرها فادحة في حربها على غـزة|فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن إسرائيل خسرت خسائر فادحة في حربها على غـزة وستزداد خسائرها كلما طالت الحرب، مؤكداً أن إسرائيل خلال 50 يوماً من الحرب خسرت الإجماع العالمي الذي كونته في السنوات الماضية.

أحمد فؤاد سليم:إسرائيل تسعى لفرض رؤيتها على المنطقة طيلة 75 عاماً



وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إسرائيل تسعى لفرض رؤيتها على المنطقة طيلة 75 عاماً، وفشلت في في ذلك.

وأشار الفنان أحمد فؤاد سليم، إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة، و الأجيال الغربية الجديدة تفهمت حقيقة إسرائيل، مؤكداً أن إعادة نكبة "1948" مجرد "وهم"، لأن إسرائيل دولة واهمة.

الرئيس السيسي رجل حكيم

وأكد، أن مصر مستهدفة منذ زمن طويل، والرئيس السيسي رجل حكيم، لافتاً إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق حلمها بالحكم من النيل إلى الفرات.

وتابع أحمد فؤاد سليم،قائلاً:" أنه يشبه ما يحدث في غزة بأنها معركة بين الإنسان المبتكر ضد الإنسان الألي المبرمج"