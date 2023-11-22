عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فؤاد سليم: إسرائيل خسائرها فادحة في حربها على غـزة|فيديو

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن إسرائيل خسرت خسائر فادحة في حربها على غـزة وستزداد خسائرها كلما طالت الحرب، مؤكداً أن إسرائيل خلال 50 يوماً من الحرب خسرت الإجماع العالمي الذي كونته في السنوات الماضية.

أحمد فؤاد سليم:إسرائيل تسعى لفرض رؤيتها على المنطقة طيلة 75 عاماً


وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إسرائيل تسعى لفرض رؤيتها على المنطقة طيلة 75 عاماً، وفشلت في في ذلك.

وأشار الفنان أحمد فؤاد سليم، إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة، و الأجيال الغربية الجديدة تفهمت حقيقة إسرائيل، مؤكداً أن إعادة نكبة "1948" مجرد "وهم"، لأن إسرائيل دولة واهمة.

الرئيس السيسي رجل حكيم

 

وأكد، أن مصر مستهدفة منذ زمن طويل، والرئيس السيسي رجل حكيم، لافتاً إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق حلمها بالحكم من النيل إلى الفرات.

وتابع أحمد فؤاد سليم،قائلاً:" أنه  يشبه ما يحدث في غزة بأنها معركة بين الإنسان المبتكر ضد الإنسان الألي المبرمج"

أحمد فؤاد سليم غزة إسرائيل الرئيس السيسي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس الدولة: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تعيد البشرية لشريعة الغاب

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر توقف الحرب في غزة خلال ساعات

مفيش ميسي ورونالدو.. إنتر ميامي يصدم الجميع بسبب مباراة الرقصة الأخيرة

أبو العينين يكشف من واشنطن جذور القضية الفلسطينية: الازمة الحالية لم تبدأ فى 7 أكتوبر.. والاحتلال والحصار والاستيطان هي السبب الحقيقي للصراع

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ