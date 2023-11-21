صحيفة عبرية تكشف موعد بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

كشفت صحيفة عبرية اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم موافقته على إبرام صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أنه تم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين الذين شاركوا في اجتماع مجلس الوزراء بأن عملية إطلاق سراح الرهائن الأولى قد تتم يوم الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.

وقال نتنياهو عقب اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل.

وشدد نتنياهو على أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، لافتا إلى أن استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخل لتحسين ظروف الاتفاق ليشمل المزيد من الأسري، وقد حصل ذلك فعلا.

وقال نتنياهو إن القيادات الأمنية الإسرائيلية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.