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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أولى فعاليات حملة بشبابها لدعم عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شهد اللواء محمد همام  سكرتير عام محافظة دمياط، انطلاق حملة  بشبابها د  تحت شعار " شباب بهوية وطنية " وهي الحملة الشبابية الأولى والأكبر من نوعها لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية  الايجابية والفعالة في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة 2024.

وحضر لقاء التدشين الخاص بالحملة اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط والدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ،و أكثر من ٣٠٠ قيادة شابة من مختلف مراكز محافظة دمياط .

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، استعداد كافة الجهات للانتخابات الرئاسية " ٢٠٢٤/٢٠٢٣" ، المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر المقبل ، حيث ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة،  إجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و ممثلى عدد من الجهات ، لمناقشة دور تلك الجهات فى نشر الوعى بين المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية بالأداء بأصواتهم بالانتخابات .

وأكد اللواء همام على دور مديريات الشباب والرياضة و التربية والتعليم والثقافة وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات الشباب بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطنى ، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء وحب الوطن والمواطنة لدى الشباب و تعريفهم بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وأيضًا توعيتهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الأمن القومى ، من خلال عقد حوار معهم لحمايتهم من اى أفكار متطرفة.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدًا على دور المجلس القومى للمرأة المرأة لنشر الوعى بين السيدات على المشاركه بالانتخابات نظرًا لدورها الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دورها لحث اسرتها على النزول للتصويت.

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