ليبيا تتصدر قائمة أعلى الدول الإفريقية استيرادا من مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة إجمالى الصادرات المصرية الى دول الاتحاد الإفريقي 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 % .



وكشف الجهاز في أحدث بيانات إحصائية صادره عنه، أعلى الدول الافريقية المستوردة من مصر، حيث احتلت خمس دول أفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.





ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، جاء ترتيب الدول كالتالي

1- ليبيـــا: بلغــت قيمــــــة الصــادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.

2- السودان : بلغـــت قيمـــة الصـــــادرات (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغــت قيمـــة الصــــــــادرات (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل.

4- الجزائر : بلغت قيمة الصــــــــــــادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.

5- كينيا : بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.

2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.

3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.