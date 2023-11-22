عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية لـ ديفيد مويس بشأن محمد صلاح

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير جمهورة تصريحات حواره مع  ديفيد مويس المدير الفني لوست هام عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : ملعب أون تايم | ديفيد مويس المدير الفني لوست هام- محمد صلاح مرشح دائما للكرة الذهبية ولكن الفوز بالألقاب مع الفريق والمنتخب يعزز من فرص أي لاعب في الفوز بها، - تحقيق مركز متقدم في الدوري الانجليزي مؤهل للدوريات الأوروبية أمر ليس بالسهل إطلاقا على أي فريق. 
 

و اضاف :  مانشستر سيتي الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، - الدوري السعودي أصبح قويا للغاية وجذاب لنجوم العالم، - أعرف الكثير عن الكرة المصرية والمنتخب الوطني الذي يملك لاعبين كبار.

كشف أنمار الحائلي، رئيس شركة نادي الاتحاد السعودي، عقب مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن أن ناديه لم يُدعم بالشكل المثالي كما حدث لأندية كثيرة منافسة حصلت على تعاقدات أكبر.

 

وقال الحائلي: حصلنا في الفترة الصيفية على 4 تعاقدات بخلاف كثير من الأندية التي حصلت على 8 تعاقدات أجنبية، ومن حق الجماهير أن تطالب، بالمزيد لدعم ناديهم مثل بقية الأندية .

 

مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

وأضاف في تصريحات إعلامية : كنا نتمنى الحديث بشكل كامل عن متطلبات الاتحاد، والتطرق لكل المواضيع وما حدث في الأسبوع الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية في لندن فيما يخص مفاوضات محمد صلاح ومع ناديه ليفربول، وأيضاً ماركينيوس والمفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان.

 

وأشار إلى أن برنامج التدعيم لصفوف الفريق يسير جيدا خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، والثنائي فابينهو وجوتا، ولكن في الوقت ذاته لم تُنفذ المتطلبات الأخرى، وعملنا في الفترة الصيفية وفق الميزانية المحددة لنا.

محمد صلاح أداء اللاعب محمد صلاح أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

محمود الخطيب يعود إلى القاهرة من الإمارات

لمنع قصفها.. مفاجأة بشأن تزويد أمريكا الاحتلال بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة

مدرب الزمالك السابق يحسم الجدل حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

مشروع القرن|مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» أحدثت توازنًا بين التنمية الريفية والحضرية

دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ