تصريحات نارية لـ ديفيد مويس بشأن محمد صلاح

شارك الإعلامي أحمد شوبير جمهورة تصريحات حواره مع ديفيد مويس المدير الفني لوست هام عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : ملعب أون تايم | ديفيد مويس المدير الفني لوست هام- محمد صلاح مرشح دائما للكرة الذهبية ولكن الفوز بالألقاب مع الفريق والمنتخب يعزز من فرص أي لاعب في الفوز بها، - تحقيق مركز متقدم في الدوري الانجليزي مؤهل للدوريات الأوروبية أمر ليس بالسهل إطلاقا على أي فريق.



و اضاف : مانشستر سيتي الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، - الدوري السعودي أصبح قويا للغاية وجذاب لنجوم العالم، - أعرف الكثير عن الكرة المصرية والمنتخب الوطني الذي يملك لاعبين كبار.

كشف أنمار الحائلي، رئيس شركة نادي الاتحاد السعودي، عقب مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن أن ناديه لم يُدعم بالشكل المثالي كما حدث لأندية كثيرة منافسة حصلت على تعاقدات أكبر.

وقال الحائلي: حصلنا في الفترة الصيفية على 4 تعاقدات بخلاف كثير من الأندية التي حصلت على 8 تعاقدات أجنبية، ومن حق الجماهير أن تطالب، بالمزيد لدعم ناديهم مثل بقية الأندية .

مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

وأضاف في تصريحات إعلامية : كنا نتمنى الحديث بشكل كامل عن متطلبات الاتحاد، والتطرق لكل المواضيع وما حدث في الأسبوع الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية في لندن فيما يخص مفاوضات محمد صلاح ومع ناديه ليفربول، وأيضاً ماركينيوس والمفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن برنامج التدعيم لصفوف الفريق يسير جيدا خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، والثنائي فابينهو وجوتا، ولكن في الوقت ذاته لم تُنفذ المتطلبات الأخرى، وعملنا في الفترة الصيفية وفق الميزانية المحددة لنا.