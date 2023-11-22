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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقة كهربا.. إمام عاشور يشارك جمهوره بصور جديدة

صدى البلد

نشر نجم الأهلي إمام عاشور صورة جديدة   من تدريبات الاهلي عبر حسابه بموقع انستجرام.

و علق عاشور على الصورة  برمز الاسد مثلما علق نجم الاهلي محمود كهربا علي صورة له.

و كان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن كواليس اجتماع كولر مع إمام عاشور بعد أزمته الأخيرة ، عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال شوبير، إن كولر غاضب جدا من إمام عاشور لكنه أيد قرارات ڤيتوريا، مؤكدا على استبعاد إمام عاشور من صن داونز رغم بيان الأهلي بسبب موقف مشابه لأزمته الأخيرة.

علَقَ عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة الثلاثي المستبعد من معسكر المنتخب الوطني الأول قبل مباراة سيراليون (حسين الشحات، طارق حامد، إمام عاشور)؛ بسبب ما بدر منهم عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في المكسيك، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد رفضوا التدريب مع المستبعدين عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بسداسية، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اتخذ القرار المناسب من وجهة نظره، وهو صاحب الرأي الأول والأخير في عودة الثلاثي أو استمرار استبعادهم.

 

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