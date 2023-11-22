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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمنع قصفها.. مفاجأة بشأن تزويد أمريكا الاحتلال بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن زوّدت إسرائيل بمواقع المنظمات الإنسانية في قطاع غزة منذ أسابيع لمنع توجيه ضربات ضدها، لكن سلطات الاحتلال واصلت قصفها.

وحسب الموقع الأمريكي، تضمنت المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة لسلطات الاحتلال، إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لعدد من المرافق الطبية ومعلومات عن تحركات مجموعات الإغاثة في غزة وذلك لمدة شهر على الأقل، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاتصالات لم يكشفوا عن هوياتهم.

ومع ذلك، شنت قوات الاحتلال هجمات على مواقع المساعدات أو بالقرب منها، بما في ذلك المستشفيات، مما أدى إلى تدمير المباني ومنع دخول الوقود وغيره من الإمدادات الحيوية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعدت قائمة رسمية "ممنوع القصف" أم أنها قدمت توجيهات لمرة واحدة.

لكن المسئولين ساعدوا في نقل معلومات عن مواقع المجموعات التي تقدّم الغذاء والرعاية الطبية في غزة وتعمل خارج المستشفيات والمكاتب الصغيرة.. ومن بين المواقع المقدمة للحكومة الإسرائيلية مرافق طبية، بما في ذلك مستشفى الشفاء بالقطاع، الذي سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على أجزاء منه في 15 نوفمبر الجاري.

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