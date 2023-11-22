برمز الأسد .. كهربا يثير التكهنات بصورة جديدة عبر إنستجرام |شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، جمهوره صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق كهربا علي الصورة برمز الأسد ، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قرر استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.