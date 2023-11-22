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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برمز الأسد .. كهربا يثير التكهنات بصورة جديدة عبر إنستجرام |شاهد

صدى البلد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، جمهوره صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق  كهربا علي الصورة برمز الأسد ، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قرر استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداه لمباراة سيراليون وهم  طارق حامد لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات  لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي  أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

كهربا أخبار إمام عاشور أبطال منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا

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